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    • Yaşam
    • 30.06.2022 18:45
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    • 30.06.2022 18:45
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    Emniyetten dolandırıcılık uyarısı: 'E-posta'lara dikkat!

    Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiği tespit edilerek, vatandaşların bu tarz iletilere itibar etmemesi istendi.

    Emniyet uyardı: E-postalara dikkat!

    Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

    Yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    E-POSTALARA DİKKAT
    "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir.

    Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz"

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    Haberler Yaşam Emniyetten dolandırıcılık uyarısı: 'E-posta'lara dikkat!
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