Diyarbakır’da akraba kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitenin girişinde yaşandı. Sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi. Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaştı. Gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı.

7 merminin isabet ettiği otomobilden inenler daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus timleri ekiplerince site içerisindeki aramalarda gruplara ait 2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla otomobil site içerisinden alındı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.