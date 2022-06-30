TEM’de 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazaya şahit olan bir sürücü, "Kaza önümde oldu ama tam olarak anlayamadım. Zor atlattım. Tır bariyerlere çarptı. Sonra cip takla attı. Diğerleri ben geçtikten sonra oldu" dedi.