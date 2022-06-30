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    • Yaşam
    • 30.06.2022 16:27
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    • 30.06.2022 16:28
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    Akrabalar birbirine girdi! Satırlı pompalı tüfekli kavga

    Son dakika haberleri... Diyarbakır'da akrabaların kavgasında kan aktı. Alacak meselesi nedeniyle site önündeki bir otomobile tabancayla açılan ateş sonrası iki akraba grup kavga etti. Pompalı tüfek ve satır da kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

    Akrabalar savaştı!

    Diyarbakır'da alacak meselesi nedeniyle site önündeki bir otomobile tabancayla açılan ateş sonrası iki akraba grup kavga etti. Kavgada Pompalı tüfek ve satır da kullanıldı.

    Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitenin girişinde yaşandı. Sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi.

    OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI
    Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaştı. Gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı.

    3 YARALI 8 GÖZALTI
    7 merminin isabet ettiği otomobilden inenler daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus timleri ekiplerince site içerisindeki aramalarda gruplara ait 2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla otomobil site içerisinden alındı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

        Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Akrabalar birbirine girdi! Satırlı pompalı tüfekli kavga
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