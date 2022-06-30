Akrabalar birbirine girdi! Satırlı pompalı tüfekli kavga

Diyarbakır'da alacak meselesi nedeniyle site önündeki bir otomobile tabancayla açılan ateş sonrası iki akraba grup kavga etti. Kavgada Pompalı tüfek ve satır da kullanıldı.
Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitenin girişinde yaşandı. Sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi.
OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI
Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaştı. Gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı.
3 YARALI 8 GÖZALTI
7 merminin isabet ettiği otomobilden inenler daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi.