Akrabalar birbirine girdi! Satırlı pompalı tüfekli kavga

Diyarbakır'da alacak meselesi nedeniyle site önündeki bir otomobile tabancayla açılan ateş sonrası iki akraba grup kavga etti. Kavgada Pompalı tüfek ve satır da kullanıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitenin girişinde yaşandı. Sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi.