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    • Yaşam
    • 30.06.2022 14:38
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    • 30.06.2022 14:38
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    Alevler bir anda yükseldi! Esenler'de panik anları

    İstanbul Esenler'de bulunan iki katlı binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

    Alevler bir anda yükseldi! Esenler’de panik anları

    Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki iki binaya da sirayet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 13.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 905. Sokak'taki iki katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftataki iki binanın çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binalar hasar gördü.

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    Haberler Yaşam Alevler bir anda yükseldi! Esenler'de panik anları
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