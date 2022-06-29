Sevgilisi ‘İntihar etti’ demişti! Elif Sinan'ın ölümündeki gerçeği Adli Tıp raporu ortaya çıkardı

Akılalmaz olay Kırıkkale'de meydana geldi. Üniversite öğrencisi Elif Sinan (24), geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak bulundu. Ağır yaralı halde sevgilisi T.A tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sinan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.A, aralarındaki tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini söyledi. Serbest bırakılan şüpheli, bıçaktaki parmak izinin tespit edilmesi sonucu tutuklandı. Dava dosyasına giren adli tıp raporunda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın, kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için, baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Sinan'ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği tespit edildi.