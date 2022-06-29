Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sevgilisi ‘İntihar etti’ demişti! Elif Sinan'ın ölümündeki gerçeği Adli Tıp raporu ortaya çıkardı

    Elif Sinan, kalbine aldığı bıçak darbesiyle öldürüldü. ‘İntihar etti’ diyen tutuklu sevgili T.A’ın iddiasını Adli Tıp raporu çürüttü: Baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu öldürülmüş.

    Cinayetin b’el’gesi!

    Akılalmaz olay Kırıkkale'de meydana geldi. Üniversite öğrencisi Elif Sinan (24), geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak bulundu. Ağır yaralı halde sevgilisi T.A tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sinan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.A, aralarındaki tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini söyledi. Serbest bırakılan şüpheli, bıçaktaki parmak izinin tespit edilmesi sonucu tutuklandı. Dava dosyasına giren adli tıp raporunda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın, kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için, baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Sinan'ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği tespit edildi.



    T.A, Sinan'ın çalıştığı yere gitmiş ardından tartışmıştı.



    Talihsiz kadın, T.A tarafından kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Madrid’de istediğini aldı!
    Haberler Yaşam Sevgilisi ‘İntihar etti’ demişti! Elif Sinan'ın ölümündeki gerçeği Adli Tıp raporu ortaya çıkardı
        SON DAKİKA