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    Şaşkına çeviren hikaye! Komada yaşam savaşı veren Engin Akkya uyandığında bambaşka bir kişi oldu

    Engin Akkaya, 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi. 33 gün boyunca komada yaşam savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi! Tutkunu olduğu Galatasaray’ı unutup Fenerbahçe’ye gönül verdi. Gülme ve ağlama yetisini de kaybetti. Hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

    Çağrı Oğuz
    Trajikomik

    Akkaya (45), 2007'nin 14 Temmuz sabahı uyandığında ensesinde ve başında ağrı hissetti. Son hatırladığı ise ambulansta hastaneye gittiğiydi! Beyin kanaması geçiren Akkaya, 33 gün boyunca komada ölüm kalım savaşı verdi. Yaşaması mucizeydi! Ancak o iyileşti. Gözleri açtıktan sonra söylediği her şey hem yakınlarını hem de doktorlar şaşkına çevirdi! Çünkü komada, sevdalısı olduğu takımı bile değiştirmişti. Daha önce koyu bir Galatasaraylı olan Akkaya, Fenerbahçe'ye gönül verdi. Ağlama ve gülme yetisini de kaybeden genç adam, "Herkes gülerken ben ciddi ciddi duruyorum. Acun Ilıcalı'yla karşılaştım. Onunla konuşurken bile gülmedim. Gençlerin Engin Abi'si oluverdim, çok daha sosyal ve renkli birine dönüşsem de yüzümden pek belli olmuyor. Gülebilmek, ağlayabilmek, paha biçilemez" dedi.

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    Haberler Yaşam Şaşkına çeviren hikaye! Komada yaşam savaşı veren Engin Akkya uyandığında bambaşka bir kişi oldu
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