Şanlıurfa'da doktora saldıranlar serbest bırakıldı bakanlık harekete geçti! Şiddet anları kamerada

TABİP ODASINDAN KINAMA

Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek, "Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor.Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" denildi.



BAKAN KOCA ARAMIZDA DOLAŞAMAYACAKLAR DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak." değerlendirmesini yapmıştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesinin Mecliste kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek yasanın hayırlı olmasını diledi.

"Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak." ifadesini kullanmıştı.