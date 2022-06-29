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    • Yaşam
    • 29.06.2022 09:10
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    • 29.06.2022 09:20
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    Şanlıurfa'da doktora saldıranlar serbest bırakıldı bakanlık harekete geçti! Şiddet anları kamerada

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Doktora saldırıda flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.



    Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.



        SALDIRI ANI KAMERADA
        Doktor Baraj'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi alıtına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

        TABİP ODASINDAN KINAMA
        Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek, "Sağlıkta şiddet olayları,tırmanarak devam ediyor.Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" denildi.


        BAKAN KOCA ARAMIZDA DOLAŞAMAYACAKLAR DEMİŞTİ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak." değerlendirmesini yapmıştı.

        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesinin Mecliste kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek yasanın hayırlı olmasını diledi.

        "Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak." ifadesini kullanmıştı.

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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da doktora saldıranlar serbest bırakıldı bakanlık harekete geçti! Şiddet anları kamerada
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