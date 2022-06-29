Çocuklarına oyuncuk sipariş eden çift hayatlarının şokunu yaşadı! Kargoda insan dışkısı...

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman Alkan çifti geçen yıl Ağustos ayında ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Ancak ettiklerine ve edeceklerine pişman oldu.
Çünkü gelen kargoda ve apartmandaki eşyalarda pislik vardı. Apartmandaki kamera görüntüleri yaşanan ve görenleri de duyanları da inanmakta zorlayan olayın perde arkasını ortaya çıkardı.
KARGOCU BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI, KARGOYA SİLDİ
Güvenlik kameraları apartmana giren kargocunun büyük tuvaletini bina içine yaptığını gözler önüne serdi. Görüntülerde kargocunun elinde kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığı ortaya çıktı. Dahası kargocunun tuvaletini koltuk minderine ve teslim ettiği kargoya sildiği anlaşıldı.