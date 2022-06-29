Gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il duyurdu... Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğündan yağış uyarısı geldi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARANIN BATISINDAN MEVSİN NORMALLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı bulutlu 32