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    • Yaşam
    • 29.06.2022 09:01
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    • 29.06.2022 09:16
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    Gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il duyurdu... Hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağış uyarısı geldi. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğündan yağış uyarısı geldi.

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
    Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MARMARANIN BATISINDAN MEVSİN NORMALLERİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredecek.

    Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

    İzmir: Parçalı bulutlu 32

        Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakyağışlı (Yağışların iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 34

        Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

        Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

        Erzurum: Parçalı bulutlu 25

        Diyarbakır: Az bulutlu 35

        METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        Çarşamba hava durumu;

        Perşembe hava durumu;
            NATO Zirvesi başladı!
            Haberler Yaşam Gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il duyurdu... Hava durumu
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