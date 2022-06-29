Hırsız Hatice 67. İşinde yakalandı! 14 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: O anlar kamerada

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Ancak Sarıyer polisi şüphelilerin peşini bırakmadı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler Hatice Ç. ve Taner D.'nin bir çok olaya karıştıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Hatice Ç.'nin 66 Taner D.'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karıştıkları son iki hırsızlık olayını ortakları Murat E. ve Haydar Y. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettiler. Polis o iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Adliyeye Sevk edilen Taner D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.