Uzaklaştırma kararına rağmen eski nişanlısını sokak ortasında öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Uçuk'un, Oskay'ı yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı.