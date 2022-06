Türkiye, 96. Gazi Koşusu’na kilitlendi! Pazar günü düzenlenen etkinlik nefes kesti...

İstanbul'da hafta sonu Gazi Koşusu coşkusu yaşandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927'den bu yana kesintisiz düzenlenen yarışın, bu yıl 96'ncısı yapıldı. Türk atçılığının derbisi olarak gösterilen koşuyu, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power isimli at kazandı. Jokey Özcan Yıldırım, safkan atla 2.31.04'lük derece yaptı. Yarışta ikinciliği Müslüm Çelik'in bindiği Mucize Kız, üçüncülüğü ise Gökhan Kocakaya'nın bindiği Sigoş kazandı. Jokey Özcan Yıldırım, yarışın ardından önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluğu getiren taktiğini anlattı:



Tüm yarış, planladığım gibi gitti. Bin 600 metre koşulduktan sonra ön grupta kazanma adayı atları gözüme kestirdim ve içlerinden birini takip etmeye karar verdim. O at da Sigoş'tu. Sigoş'a yaklaştım önümü açınca da oradan çıktım. Son 200 metrede de sprintimi atarak yarışı kazandım. Çok mutluyum. Bu galibiyeti anneme ve kızıma armağan ediyorum. Çok heyecanlıyım, duygularım çok yoğun şu anda. Buraya gelen herkesin eline sağlık.