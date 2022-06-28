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    Türkiye, 96. Gazi Koşusu’na kilitlendi! Pazar günü düzenlenen etkinlik nefes kesti...

    Birinciliği 2.31.04’lük dereceyle Secret Power göğüsledi. Tarihi başarıya imza atan jokey Özcan Yıldırım ise şampiyonluğu getiren sırrı verdi: Kazanma adayı atları inceledim. Sigor’u gözüme kestirdim. Onu takip ettim ve kazandım.

    Gizli güç

    İstanbul'da hafta sonu Gazi Koşusu coşkusu yaşandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927'den bu yana kesintisiz düzenlenen yarışın, bu yıl 96'ncısı yapıldı. Türk atçılığının derbisi olarak gösterilen koşuyu, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power isimli at kazandı. Jokey Özcan Yıldırım, safkan atla 2.31.04'lük derece yaptı. Yarışta ikinciliği Müslüm Çelik'in bindiği Mucize Kız, üçüncülüğü ise Gökhan Kocakaya'nın bindiği Sigoş kazandı. Jokey Özcan Yıldırım, yarışın ardından önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluğu getiren taktiğini anlattı:

    Tüm yarış, planladığım gibi gitti. Bin 600 metre koşulduktan sonra ön grupta kazanma adayı atları gözüme kestirdim ve içlerinden birini takip etmeye karar verdim. O at da Sigoş'tu. Sigoş'a yaklaştım önümü açınca da oradan çıktım. Son 200 metrede de sprintimi atarak yarışı kazandım. Çok mutluyum. Bu galibiyeti anneme ve kızıma armağan ediyorum. Çok heyecanlıyım, duygularım çok yoğun şu anda. Buraya gelen herkesin eline sağlık.



    SERVET KAZANDIRDI
    Secret Power, sahibi Emrah Karamazı'na servet kazandırdı. Karamazı'nın kazancı, 3 milyon 859 bin 700 liraydı.



    ŞIKLIK YARIŞI
    Fenomen Melodi Elbirliler de yarışı takip etti.



        Gazi Koşusu, 2 yıl sonra ilk kez seyircili gerçekleşti. Onbinler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti. Festival havasında gerçekleşen derbide kadınlar şıklığıyla dikkat çekti.



        İKİNCİLİK COŞKUSU
        Şarkıcı Işın Karaca'nın atı Mucize kız, yarışta ikincilik elde etti. Karaca, "Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım" dedi.



        DOLLAR MAN UYUTULDU
        Yarışta, üzücü anlar da yaşandı. 10 numaralı at Dollar Man, sakatlandı. Arka ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Genç sahibi Ender Mehmet Karaman'ın ilk atı olan İngiliz safkanın uyutulduğu açıklandı. İlk kez Gazi Koşusu'na katılma heyecanı yaşayan Ender Karaman ilk atına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

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        Haberler Yaşam Türkiye, 96. Gazi Koşusu’na kilitlendi! Pazar günü düzenlenen etkinlik nefes kesti...
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