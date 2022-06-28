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    Esenyurt'ta iki günde iki kadının düşerek hayatını kaybetti! Polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattı

    Esenyurt’ta iki günde iki kadın, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesi'nde, diğer olay ise 26 Haziran'da Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Polis, cinayet ihtimali üzerine araştırma başlattı.

    Cinayet ihtimali yüksek

    İstanbul Esenyurt'ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Leyla Aksu (25) isimli kadın bir apartmanın 4'üncü katında bulunan yalnız yaşadığı evinin balkonunda düşerek hayatını can verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanığı Mehmet Garip, Leyla Aksu'nun düşmeden önce evinden tartışma sesleri yükseldiğini iddia etti.



    Diğer olay ise 26 Haziran'da Zafer Mahallesi'nde lüks rezidansta meydana geldi. Nefise M. isimli kadın, rezidansın 7. katındaki dairesinin penceresinden yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan Nefise M. kurtarılamadı. Nefise M.'nin pencereden sarkıp atladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

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