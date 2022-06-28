Esenyurt'ta iki günde iki kadının düşerek hayatını kaybetti! Polis cinayet şüphesiyle araştırma başlattı

İstanbul Esenyurt'ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Leyla Aksu (25) isimli kadın bir apartmanın 4'üncü katında bulunan yalnız yaşadığı evinin balkonunda düşerek hayatını can verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanığı Mehmet Garip, Leyla Aksu'nun düşmeden önce evinden tartışma sesleri yükseldiğini iddia etti.