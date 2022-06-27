Ağrı ve Iğdır’da sağanak etkili oldu

Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı ile bölgeye İl Özel İdare ve Karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenmesi uzun süreceği için araçların Aralık ilçe merkezinden geçişi sağlandı.

Iğdır'ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası Iğdır-Nahçivan karayolunda birçok aracın çamura saplandığını, ancak can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını ifade etti.