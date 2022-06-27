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    • Yaşam
    • 28.06.2022 01:35
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    • 28.06.2022 01:35
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    Kastamonu'da otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı

    Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında gece yarısı bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 1 yolcu hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

    İHA
    Kastamonu’da otobüs şarampole yuvarlandı

    Kastamonu'da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki yardımcı şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

    Kaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.

    Kaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için saat 22.00 sıralarında yola çıkan, 42 SY 617 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Kastamonu'da otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı
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