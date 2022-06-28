Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü sahtekar çıktı!

    Dr. Serhat Gümrükçü, dünya çapında ün yaptı. Ancak sahtekar çıktı! İnternetten 15 dolara tıp diploması aldığı, dolandırıcılık suçlamasıyla ABD’ye kaçtığı anlaşıldı.

    Tıpa tıp sahtekar

    ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü, Enochian BioSciences isimli şirketin en büyük hissedarıydı! Ancak ortağı Gregory Davis'i öldürdüğü anlaşıldı. Doktor değil, sahtekar çıktı. İzmir'den ABD'ye uzanan dolandırıcılık hikayesi şaşrıttı:
    Serhat Gümrükçü, tıp fakültesini kazandı, ancak okula ara verdi. Kariyerine sihirbaz olarak devam etti! Kendine Dr. Numara adı takarak TV kanallarında sihir performansları sergiledi.
    İnternetten 15 dolara genetik uzmanlığı ve onkoloji diploması edindi. Kanser hastalarını tedavi etti. Hakkında dolandırıcılıktan dava açılınca ABD'ye firar etti.
    Seraph Medical isimli laboratuvarı kurdu, ünlü profesörleri orada çalışıyor gibi gösterdi. 2017'de 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 ay sonra 1 milyon dolar kefaletle salıverildi.



    PRENS OLARAK TANITMIŞ
    Gümrükçü, petrol işi yapan Gregory Davis'e "Prensim" dedi. Yalanı ortaya çıkınca Berk Eratay'la kiralık katil tutarak Davis'i öldürdüğü belirlendi.



    Serhat Gümrükçü, bir dönem sihirbazdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü sahtekar çıktı!
        SON DAKİKA