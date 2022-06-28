Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü sahtekar çıktı!

ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü, Enochian BioSciences isimli şirketin en büyük hissedarıydı! Ancak ortağı Gregory Davis'i öldürdüğü anlaşıldı. Doktor değil, sahtekar çıktı. İzmir'den ABD'ye uzanan dolandırıcılık hikayesi şaşrıttı:

Serhat Gümrükçü, tıp fakültesini kazandı, ancak okula ara verdi. Kariyerine sihirbaz olarak devam etti! Kendine Dr. Numara adı takarak TV kanallarında sihir performansları sergiledi.

İnternetten 15 dolara genetik uzmanlığı ve onkoloji diploması edindi. Kanser hastalarını tedavi etti. Hakkında dolandırıcılıktan dava açılınca ABD'ye firar etti.

Seraph Medical isimli laboratuvarı kurdu, ünlü profesörleri orada çalışıyor gibi gösterdi. 2017'de 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 ay sonra 1 milyon dolar kefaletle salıverildi.