Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner törenle karşılandı

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner, Kırklareli'nde törenle karşılandı. Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Çetiner'i karşılayan Vali Birol Ekici, "İlimiz adına çok büyük bir gurur, ülkemiz adına çok büyük bir gurur. Kendisinden bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz. İlimizin tüm gençlerini spor yapmaya ve başarıdan başarıya koşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Vali Birol Ekici daha sonra Milli sporcuya hediye takdim etti.
SON SES
İstanbul Ümraniye'de 155'i arayan Gürsel Kaya (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek polise haber verdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Şengül Kaya'nın (58) öldüğünü belirledi. Kaya, "Uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Tartıştık, kablo ile boğdum" dedi.
'CAN'ALICI
Mersin'de Barış Can U., kendisine dönmeyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (24) kurşunladı. Genç kadın kurtarılamadı. Zanlı tutuklandı. Hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle dava açıldı. Bugün hakim karşısına çıkacak olan zanlının, "Haksız tahrik" isteyeceğini düşünen gözü yaşlı anne Fatma Oskay, "İnşallah bu cani en ağır cezayı alır. Haksız tahrik indirimleri uygulanmasın" ifadesini kullandı.