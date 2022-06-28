Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner törenle karşılandı

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner, Kırklareli'nde törenle karşılandı. Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Çetiner'i karşılayan Vali Birol Ekici, "İlimiz adına çok büyük bir gurur, ülkemiz adına çok büyük bir gurur. Kendisinden bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz. İlimizin tüm gençlerini spor yapmaya ve başarıdan başarıya koşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Vali Birol Ekici daha sonra Milli sporcuya hediye takdim etti.