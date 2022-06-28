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    Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner törenle karşılandı

    Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner, Kırklareli'nde törenle karşılandı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Çetin’er’!

    Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner, Kırklareli'nde törenle karşılandı. Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Çetiner'i karşılayan Vali Birol Ekici, "İlimiz adına çok büyük bir gurur, ülkemiz adına çok büyük bir gurur. Kendisinden bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz. İlimizin tüm gençlerini spor yapmaya ve başarıdan başarıya koşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Vali Birol Ekici daha sonra Milli sporcuya hediye takdim etti.



    SON SES
    İstanbul Ümraniye'de 155'i arayan Gürsel Kaya (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek polise haber verdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Şengül Kaya'nın (58) öldüğünü belirledi. Kaya, "Uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Tartıştık, kablo ile boğdum" dedi.



    'CAN'ALICI
    Mersin'de Barış Can U., kendisine dönmeyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (24) kurşunladı. Genç kadın kurtarılamadı. Zanlı tutuklandı. Hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle dava açıldı. Bugün hakim karşısına çıkacak olan zanlının, "Haksız tahrik" isteyeceğini düşünen gözü yaşlı anne Fatma Oskay, "İnşallah bu cani en ağır cezayı alır. Haksız tahrik indirimleri uygulanmasın" ifadesini kullandı.



        'SAKAR'YA
        Sakarya Hendek'te 71 yaşındaki kadını "organize suç" örgütüyle korkutup 500 bin liralık mücevher ve paralarını alan A.B, taksi ile Ankara'ya kaçtı. Yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştiren zanlı, kamera görüntülerinden takibe alındı. Başkent'te araçtan inerken polisi karşısında görünce telaşlandı. Kaçarken polise çarptı, yakalandı.



        AVUKAT AVLADI
        Avukat Fatma Begüm Korkmaz, "Adliyede bir gün" başlığı ile sosyal medyada video paylaşımı yaptı. Reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Cevap dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu açıkladı. Paylaşımlardaki amacının iş elde etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında 'Av.' ibaresinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına aykırı davrandığını kabul etmediğini vurguladı. Soruşturma çerçevesinde Korkmaz'a disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.



        13'ÜNCÜ VAKA
        Elazığ'da Ayşe Tuncel burun kanaması nedeniyle hastaneye gitti. İmmünglobülin G4 (IgG4) hastası olduğu belirlendi. Türkiye'de 2'nci, dünyada ise 13'üncü vaka olarak tıp kayıtlarına geçti. İlk ameliyatı sonrası ikinci bir ameliyat daha olması gereken Ayşe, "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" dedi. Yardım istedi.



            EN BABA MUCİZE
            Van'da yaşayan Hakan Peker (35), üst solunum yolları nedeniyle kartagener sendromuna yakalandı. Hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olması imkansızdı! 9 yıllık eşi Behiye ile doktor doktor dolaştı. Tesa ve Pesa operasyonu sonucu çift güzel haberi aldı. 4 ay önce de kızları Delal'i kucakladı.



            ŞAMPİYON!
            Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, büyükbaş hayvanlardan rekor fiyatlar gelmeye başladı. Sivas Altınyayla'da 1 ton 220 kilogram ağırlığındaki şampiyon isimli dev tosun 72 bin 500 liraya satıldı! Yusuf Yücel, 3 yaşındaki Şampiyon'un her gün 18 kilo yem yediğini açıkladı.



            89.4 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 89 milyon 491 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 463 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 343'er lira, 3 bilenler 149'ar lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                218 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 218 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 628'er lira, 8 bilenler 216'şar lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.



                YAŞAM'ALİ'
                Mardin Nusaybin'de SMA hastası Ali Akyüz için kampanya başlatıldı. Ancak tedavi için gereken 2 milyon doların çok az kısmı toplandı. Ailesi çağrı yaptı: Ali'nin 4 ayı var, lütfen yardım edin...

                GÖKTEN BUZ DÜŞTÜ
                Van'da çoban Şükrü Abi, gökyüzünden bir buz kütlesinin yere düştüğünü fark etti. Patlama etkisi yaratan kütleyi hemen köy muhtarına haber verdi. Olay yerine giden jandarma, incelemelerini yaptı.

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                Haberler Yaşam Down Sendromlular Masa Tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner törenle karşılandı
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