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    • Yaşam
    • 28.06.2022 01:41
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    • 28.06.2022 01:41
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    İstanbul Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde gece yarısı park halindeki bir araç sebebi bilinmeyen bir şekilde yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta maddi hasar meydana geldi.

    İHA
    Silivri’de park halindeki araç yandı

    Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta maddi hasar meydana geldi.

    Olay, 23:30 sıralarında Silivri Fatih mahallesi Hastane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Otomobilin motor aksamında başlayan yangın kısa sürede otomobili sararak adeta alev topuna dönüştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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