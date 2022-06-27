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    • Yaşam
    • 28.06.2022 06:17
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    • 28.06.2022 06:17
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    İzmir'de feci kaza: Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü!

    Son dakika haberi! İzmir'in Gaziemir ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsü sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

    Kaza, saat 01.30 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi olduğu öğrenilen Abdurrahman Aydın (58), Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, yola çıkan Aydın'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis minibüsü çarptı.


    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
    Meydana gelen kazada, Aydın ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsü sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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