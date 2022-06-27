Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.06.2022 01:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2022 01:39
    ABONE OL

    Zonguldak'taki Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı. İşte habere ilişkin detaylar...

    Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı

    Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Irmağı'nın debisi yükseldi. Belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatılırken, sürücüler ve yayalar farklı güzergahlara yönlendirildi.

    Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.

    TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
    Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.

    Belediye Başkanı Nuri Tekin, tüm ekiplerle çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar bölgemizde çok büyük bir sıkıntı yok. Afet bu ve gerçekten çok yağmur yağdı. Yukarıdan çok su geldi, halen de gelmeye devam ediyor. İnşallah atlatırız. Elimizden geldiği kadar temizlik yapıyoruz. Suyun yönünü verip denize ulaşmasını sağlıyoruz. Araçları da ne olur ne olmaz diye kaldırttık." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar olacak?
    Haberler Yaşam Zonguldak'taki Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı
        SON DAKİKA