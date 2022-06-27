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    • Yaşam
    • 27.06.2022 22:29
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    • 27.06.2022 22:29
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    Boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon yandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu

    Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Eskiyol Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon alev aldı. Durumu son anda fark eden sürücü, kamyonu yolun kenarına çekerek kamyonun başlık bölümünü arkadaki dorseden ayırdı.

    Kısa sürede büyüyen alevler kamyondaki tüm plastik boruları sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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    Haberler Yaşam Boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu
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