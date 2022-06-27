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    • Yaşam
    • 27.06.2022 16:10
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    • 27.06.2022 16:10
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    Koç saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti

    Denizli'de çobanlık yapan Ahmet Yıldız, sürüdeki bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleri sonrası yere yığılan Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Koç çobanı öldürdü!

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), sürüdeki koçun saldırısında ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, dün İncelere Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Ahmet Yıldız, küçükbaşların bulunduğu ağıla girdiği sırada, sürüdeki koçun saldırısına uğradı.

    Koçun boynuz darbeleriyle yere yığılan Yıldız'ı, yakınları baygın buldu.

    Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin Çardak Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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