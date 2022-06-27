Fenomen avukat hakkında karar! "Adliyede bir gün" videosu olay olmuştu

"İŞ ELDE ETME AMACIM YOKTU"

Soruşturma çerçevesinde dosyaya cevap dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi eylemden ötürü reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi. Paylaşımlardaki amacının iş elde etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında 'Av.' İbaresinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına aykırı davrandığını kabul etmediğini belirtti.