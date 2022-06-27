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    • Yaşam
    • 27.06.2022 13:47
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    • 27.06.2022 13:47
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    Denizde kalp krizi! Öğretmenden acı haber geldi

    Son dakika haberleri... Balıkesir'de öğretmen Salih Özkan denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Denizde kalp krizi!

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65), sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi.

    Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

    KALP KRİZİ SONRASI BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Salih Özkan'ın cenazesi, bugün Bandırma ilçesindeki Ahmet Selahattin Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

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