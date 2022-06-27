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    • Yaşam
    • 27.06.2022 23:53
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    • 27.06.2022 23:53
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    Manisa'da bir tuhaf kaza! Seyir halindeki sürücüyü arı sokunca motosiklet devrildi

    Manisa'nın Demirci ilçesinde bir motosiklet sürücüsünü seyir halindeyken arı soktu. Büyük bir acı yaşayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet devrildi. 2 kişi yaralandı.

    İHA
    Manisa’da bir tuhaf kaza

    Manisa'nın Demirci ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği sepetli motosiklet devrildi. Kazada 2 kadın yaralandı.

    Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında N.A. (38), 45 PP 293 plakalı sepetli motosikletle seyir ederken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü N.A. ve yolcu F.K. (57) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Her iki kadının da bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da bir tuhaf kaza! Seyir halindeki sürücüyü arı sokunca motosiklet devrildi
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