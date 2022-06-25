İstanbul'da yarın trafiğe çıkacaklar dikkat! Valilik duyurdu: Bu yollar geçici süreyle kapalı

Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.