Bursa'da Covid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı için tazminatsız işten kovulan işçiyi mahkeme haklı buldu

Kentte elektrik firmasında çalışan Süleyman Okur, Covid-19 aşısı yaptırmadı. Çalıştığı firma, Eylül 2021'de yayımlanan 'PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi' kapmasında Okur'dan aşı olmasını ya da PCR testi getirmesini istedi.
Okur ise bu talebi reddetti. Firma yetkilileri, Okur'a ihtar çekti. Buna rağmen aşı ve PCR testini kabul etmeyen Okur'un iş sözleşmesi, firma tarafından 'haklı fesih' yoluyla feshedildi.
KESİN HÜKÜMLERİN YER ALMADIĞI BELİRTİLDİ
Süleyman Okur da avukatı aracılığıyla iş yerine dava açtı. Dava, 4'üncü İş Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 16 Haziran'da görülen karar duruşmasında, Okur haklı bulundu. Mahkeme heyeti, genelgenin tavsiye niteliğinde olduğunu, kesin hükümler yer almadığını ve aşı isteminin iş sözleşmesinde değişiklik yaratacağını belirtip, firmanın 37 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Süleyman Okur'un avukatı Semih Ayaş, "Kıdem ve ihbar tazminatlarını vermediği için biz davamızı açtık ve davanın sonucunda da kabulle sonuçlandırdık. Bursa'da bir ilk, Bursa'daki ilk kararı aldık. Türkiye genelinde bir emsal niteliği taşıyor kararımız. Müvekkilime Eylül 2021 tarihinde yayınlanan genelge gereği şirketinden ona bir aşı yaptırım istendi. Şirket, aşı olması veya PCR testi getirmesi doğrultusunda bir ihtarname gönderdi.