Bursa'da Covid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı için tazminatsız işten kovulan işçiyi mahkeme haklı buldu

'EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Davada haklı olduklarını düşündüğü noktaları anlatan Ayaş, "Buradaki temel dayandığımız nokta şuydu. Aşıyla ilgili yayınlanan genelgede 'istenilebilir' ibaresi vardı yani zorunluluk taşımayan bir genelleme. Aşı isteme zorunluluğu iş sözleşmesinde esaslı bir değişiklik yapıyordu. Mahkeme de bunları kabul etti. Esaslı değişiklik derken çok hukuki olarak da boğmak istemiyorum ama işveren çalışanı işe alırken sen bundan böyle bir şey istemedin. Yani bir aşı olmasını, PCR vermesini istemedin. Daha sonra da bunu değiştirmeye çalışmak, işçinin onayıyla olacak bir şey.