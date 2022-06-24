Şanlıurfa’da YPG’li terörist yakalandı

Terörle mücadele ekipleri, Viranşehir İlçe Jandarma timleri ile birlikte yaptıkları fiziki takip neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğünde sorgulaması yapılan örgüt üyesi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.