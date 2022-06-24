Büyükçekmece’de çöken yola otomobil düştü! İSKİ çalışması vatandaşlara kabus oldu

Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı. İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.