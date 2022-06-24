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    • Yaşam
    • 24.06.2022 21:18
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    • 24.06.2022 21:36
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    Büyükçekmece’de çöken yola otomobil düştü! İSKİ çalışması vatandaşlara kabus oldu

    Büyükçekmece’de İSKİ'nin çalışma yaptığı yolun bir bölümü çöktü. Çökme sırasında isale hattı patlarken otomobil de çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.

    İSKİ çalışması vatandaşlara kabus oldu

    Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı. İSKİ'nin çalışma yaptığı Gazi Mustafa cadde'sinde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında zarar gören isale hattı patladı.

    Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı. İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.

    "CAN HAVLİ İLE ÇIKTIK"
    Otomobili çukura düşen Derya Yılmaz, "Yol akıyordu. Belediye herhangi bir işaret koymamıştı. Önümüzden araçlar gidiyordu. Birden yol çöktü. Çukura düşmeye başladık. Ben ve arkadaşım arabadan can havli ile kaçtık. Çevredeki insanlar, otomobilimi iterek çıkardılar. Belediyenin hatası" dedi.

        "BÜTÜN BAHÇEMİZ SU İÇİNDE KALDI"
        Evinin bahçesi su içinde kalan Canan Tartan ise, "Arka yolda bir patlama olmuş. 3 saattir durduramadılar. Vanayı bulamadılar. Bütün bahçemiz su içinde kaldı. 50 yıllık bina. Temelinin çökebileceğini söylediler. Bahçe çamur içinde kaldı. Yarım saat sonra doktor randevum vardı. İptal etmek zorunda kaldım" dedi.
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