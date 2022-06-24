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    • Yaşam
    • 24.06.2022 20:48
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    • 24.06.2022 20:55
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    2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği dövdü! Aileye tahterevalliden düştü denildi

    Bayrampaşa’da özel bir kreşte 17 aylık çocuk, 2,5 yaşındaki çocuk tarafından darp edildi. Minik çocuğun ailesine kreş yetkililerinin tahterevalliden düştü dediği iddia edilirken, küçük çocuğun ailesi kreş yetkililerinden şikayetçi oldu. Küçük çocukların kavga anları ise kreşteki güvenlik kamerasına yansıdı.

    2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği dövdü!

    Bayrampaşa'da özel bir kreşte 17 aylık Süleyman isimli çocuk, 2,5 yaşındaki arkadaşı tarafından dakikalarca darp edildi. Küçük çocukların kavgasını gören kreş görevlileri, küçük çocukları ayırıp darp edilen çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

    Kreş tarafından ailelere gönderilen bilgilendirme mesajı gelmeyince minik Süleyman'ın ailesi şüphelenerek kreşi aradı. Bir süre sonra kreş görevlileri minik Süleyman'ın ailesini arayarak, küçük çocuğun tahterevalliden düştüğünü ve uyuttuklarını söyledi.


    Kreşte odada 17 aylık bebeği darp eden 2,5 yaşındaki küçük çocuk, koridorda da arkadaşını darp etti. Küçük çocuk kreş yetkililerinin gelmesiyle minik Süleyman'ı bıraktı. Kreşe gelen aile, küçük çocuğu hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile ise kreş yetkililerinden şikayetçi oldu.

    KREŞTE KÜÇÜK ÇOCUĞUN DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
    Bayrampaşa'da kreşte yaşanan çocukların kavga anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun oyun oynarken diğerini darp etmeye başladığı ve kreş yetkililerinin araya girmesiyle ayrıldıkları görülüyor.
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    Haberler Yaşam 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği dövdü! Aileye tahterevalliden düştü denildi
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