2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği dövdü! Aileye tahterevalliden düştü denildi



Kreşte odada 17 aylık bebeği darp eden 2,5 yaşındaki küçük çocuk, koridorda da arkadaşını darp etti. Küçük çocuk kreş yetkililerinin gelmesiyle minik Süleyman'ı bıraktı. Kreşe gelen aile, küçük çocuğu hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile ise kreş yetkililerinden şikayetçi oldu.



KREŞTE KÜÇÜK ÇOCUĞUN DARP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Bayrampaşa'da kreşte yaşanan çocukların kavga anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun oyun oynarken diğerini darp etmeye başladığı ve kreş yetkililerinin araya girmesiyle ayrıldıkları görülüyor.