Samsun’u sağanak vurdu, hayat felç oldu

Atakum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü, yollar çöktü, bodrum katları su bastı. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu. Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonları arasındaki raylar su altında kalınca SAMULAŞ yetkilileri bu istasyonlar arasında yolculu tramvay seferi yapmadı. Yolcular Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonlarında indirilip, otobüsler ile taşındı.