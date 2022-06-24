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    • Yaşam
    • 24.06.2022 23:48
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    • 24.06.2022 23:48
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    Samsun'u sağanak vurdu, hayat felç oldu

    Samsun'da yarım süren şiddetli yağış, özellikle Atakum ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak caddeleri göle çevirdi, bodrum katlarını su bastı, hayatı felç etti.

    Samsun’u sağanak vurdu, hayat felç oldu

    Atakum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken tramvay seferleri aksadı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü, yollar çöktü, bodrum katları su bastı. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu. Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonları arasındaki raylar su altında kalınca SAMULAŞ yetkilileri bu istasyonlar arasında yolculu tramvay seferi yapmadı. Yolcular Türk-İş ve Yeni Mahalle İstasyonlarında indirilip, otobüsler ile taşındı.

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    Haberler Yaşam Samsun'u sağanak vurdu, hayat felç oldu
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