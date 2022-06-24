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    • Yaşam
    • 24.06.2022 23:07
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    • 24.06.2022 23:07
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    Bakan Kurum'dan görme engelli bir vatandaşa ev müjdesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Belediyesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar geçen sene Ağustos ayında çıkan orman yangınında kaybettikleri evlerinin yerine yenileri teslim aldı. Bakan, görme engelli bir vatandaşın talebi üzerine kendisine ev müjdesi verdi.

    Bakan’dan görme engelli bir vatandaşa ev müjdesi

    Isparta'da temel atma ve açılış törenlerine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz" dedi.

    Toplam yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını Isparta'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Karaağaç millet bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturacağız. Açılışını yapacağımız tüm projelerimiz, yatırımlarımız, yeni millet bahçemiz Ispartalı kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Isparta Belediyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar geçen sene Ağustos ayında çıkan orman yangınında kaybettikleri evlerinin yerine yenileri teslil aldı. Bakan görme engelli bir vatandaşın talebi üzerine kendisine ev müjdesi verdi.
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