Bakan Kurum'dan görme engelli bir vatandaşa ev müjdesi

Isparta'da temel atma ve açılış törenlerine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz" dedi.