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    • Yaşam
    • 25.06.2022 00:35
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    • 25.06.2022 00:35
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    Kocaeli'de korkunç olay! Asansörde kalan kurye boşluğa düşünce hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binaya giren kurye kullandığı asansör bozulunca mahsur kaldı. Asansörden çıkmak için kendi imkanlarını kullanmaya çalışan talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

    İHA
    Asansör boşluğuna düşen kurye öldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı.

    Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü.

    Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de korkunç olay! Asansörde kalan kurye boşluğa düşünce hayatını kaybetti
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