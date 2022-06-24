İstanbul Şişli'de bir kadının rehin tutulması polisleri harekete geçirdi (Yaşam haberleri)

İstanbul Şişli'de bodrum katındaki bir dairede 2 gündür rehin tutulduğunu söyleyen yabancı uyruklu D.E.İ. adlı kadın, pencerenin önünden geçen teknik servis elemanından yardım istedi. Genç, polise haber verdi. Olay yerine giden Özel Harekat Polisi, İ.'yi kurtardı, yabancı uyruklu Y. K. ve A.E.'yi gözaltına aldı.

ALTIN VURUŞ!

Hatay'da işadamı David Maltas, geçen yıl A. Maltas'la (22) evlendi. İşi gereği geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıktı. Bu sırada eşi, iddiaya göre kocasına ait 1 milyon lira değerindeki altın, döviz ve eşyalarını aldı. Kayıplara karıştı. Yurda dönen Maltas, dolandırıldığını iddia etti. Talihsiz adam, "Çaldıklarını istemiyorum. Esnaftan aldıklarını iade etsin. En kısa sürede boşanmak istiyorum" dedi.

HİRA ÖLÜME UÇTU

İstanbul Kağıthane'de 2.5 yaşındaki Hira, balkonda üzerine çıktığı sandalye ile birlikte 2. kattan aşağı düştü. Başından yaralanan minik kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne İlknur A.'nın olay anında temizlik yaptığı öğrenildi.

İNDİRİM YOK 6 YIL VAR

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Sefer B. (31), elektronik kelepçeyi çıkarıp eski sevgilisi A.O.'nun (38) yüzünü ustura ile kesti. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, B. ise yakalandı. Zanlıya indirim uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezası verildi.

39 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 38 milyon 996 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 303'er lira, 4 bilenler 651'er lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

SADAKAT KARARI

Denizli Pamukkale'de boşanma aşamasında olduğu eşi Hafize Kurban'ı (23) öldüren Uğur Kurban (25) hakkında, önce müebbet hapis, ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 4 ay 15 gün ceza verildi. Sivil toplum kuruluşları, sanık Kurban'a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekesiyle karara tepki gösterdi. Ancak Kurban'ın avukatları, bu cezaya itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi, "Hafize Kurban'ın evliyken gönül ilişkisi olduğu ve telefon kayıtlarıyla birlikte delillerin dosyada yer aldığını" belirterek "Sadakatsizliğe" dikkat çekti. Verilen cezanın daha da indirilmesi gerektiğini bildirdi.

PARMAK HESABI

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedistler Dr. Cengiz Çelik ve Dr. Mehmet Doğan kavga etti. Olayda parmağının kırıldığını belirten Çelik, meslektaşı Doğan'ı mahkemeye verdi. Doğan, meslektaşının parmağının 5 yıl önce kırıldığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme hakimi de dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, kırığın eski olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi.

ÇAKMA TARTIŞMA!

Sentetik olarak 14 günde üretilen pırlantayı, gerçeğinden ayırmanın imkansız olduğu anlaşıldı. Zenginlerin, doğal olandan 10 kat daha ucuz bu pırlantalara hücum ettiği hatırlatıldı. Doğal pırlantanın oluşması için milyonlarca yıl gerekirken, sentetiklerin iki haftada üretilmesi, tartışma yarattı. Ünlü mücevher firmaları, bu tür üretime karşı çıktı.

KORUMAYI KORUMA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer çantasını taşıyan emekli Albay Vadim Zimin, başından tek kurşunla vurularak infaz edilmek istendi. Hastaneye kaldırılan "Sır küpünün" durumunun ciddi olduğu bildirildi. Zimin'in kapısında 24 saat nöbet tutan korumaların 3 gün önce alındığı öğrenildi.

UKRAYNA AB'YE ADAY ÜLKE OLDU

Belçika'da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinde anlaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa Birliği'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Bu benzersiz ve tarihi bir an. Ukrayna'nın geleceği AB'de" dedi.

HALLİ HİÇ İYİ DEĞİL!

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ve 2016'da evlendiği ABD'li eski manken Jerry Hall, boşanma kararı aldı. ABD'de Fox News ve Wall Street Journal ile İngeltere'de The Sun ve The Times gibi medya kuruluşlarını kontrol eden 91 yaşındaki Murdoch, 65 yaşındaki eşiyle anlaşamadı. Yaklaşık 18 milyar dolar serveti olan Murdoch'un avukatları ile Hall'in avukatlarının, önümüzdeki hafta anlaşmak için bir araya geleceği açıklandı. Eski mankenin, 6 yıllık eşinden servetinin yarısı olan 9 milyar dolar tazminat istediği anlaşıldı. Rupert Murdoch, daha önce evli olduğu Patricia Booker, Anna Maria Torv ve Wendi Deng'den de boşanmıştı.

BU BİR SEVGİ HABERİDİR

İzmirli Eda Topçuoğlu, Sevgi Evi'nde kalan B.B'yi evlat aldı. Hayatını 8 yaşındaki oğluna adadı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Bana 'anne' diye sarıldığında enerjim tazeleniyor. Birlikte yaptığımız her şeyden çok büyük keyif alıyorum. Hayatıma dokundu.

AH ALİ KEMAL

İstanbul'da Ali Kemal Yüce, 15 Haziran'da kayboldu. Kocaeli'de başından vurulmuş halde bulundu.

İLGİNÇ TESPİTT!

Oscarlı aktör Brad Pitt, Fransa'da 60 milyon dolara şato aldı. İtirafıyla şaşırttı: Bahçede 1 yıl hazine aradım. Kendimi aptal gibi hissettim yine de heyecan vericiydi...

HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji, uyardı: Sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanaklar devam edecek.

DENİZLİ ZÜRAFASI

Denizli Tavas'ta kazı yapıldı. 8 milyon yıllık fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen fosiline rastlandı.

HURDAYA ÇEKİDÜZEN

Çevre Bakanlığı, genelge yayımladı: Atık toplayıcılığı meslek olarak tanınacak. Hurdacılar kayıt altına alınacak.