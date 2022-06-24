17 aylık bebeğe kreş görevlileri dehşeti yaşattı

İstanbul Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri Süleyman'ı özel bir kreşe verdi. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük bilgi veren kreş görevlileri, anne M.D.'ye o gün mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile görüntüleri görünce şok geçirdi. Minik Süleyman'ın 2.5 yaşındaki çocuğun tokat, yumruk, ısırık darbeleri yüzünden yaralandığı belirlendi. Görevlilerin, yaralarını örtbas etmek için minik bebeği bahçeye götürdükleri ve tahterevalliden düştüğü ana ilişkin görüntüler tespit edildi. İzledikleri görüntüler sonrası büyük bir dehşete kapılan çift, kreş yetkililerini şikayet etti. Minik Süleyman'ı tedavi ettirmek yerine makyajla yaralarını kapatmaya çalışıp kurguladıkları oyunlarla dayağı örtbas etmeye çalışan görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dilek YAMAN DEMİR