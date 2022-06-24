Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    17 aylık bebeğe kreş görevlileri dehşeti yaşattı

    İstanbul'da bir kreşte 17 aylık bebeği, 2.5 yaşındaki çocuk yaraladı. Kreş görevlilerinin, yaralarına makyaj yaptıkları bebeği, bilerek tahterevalliden düşürdükleri ortaya çıktı.

    Kreşik dehşet!

    İstanbul Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri Süleyman'ı özel bir kreşe verdi. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük bilgi veren kreş görevlileri, anne M.D.'ye o gün mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile görüntüleri görünce şok geçirdi. Minik Süleyman'ın 2.5 yaşındaki çocuğun tokat, yumruk, ısırık darbeleri yüzünden yaralandığı belirlendi. Görevlilerin, yaralarını örtbas etmek için minik bebeği bahçeye götürdükleri ve tahterevalliden düştüğü ana ilişkin görüntüler tespit edildi. İzledikleri görüntüler sonrası büyük bir dehşete kapılan çift, kreş yetkililerini şikayet etti. Minik Süleyman'ı tedavi ettirmek yerine makyajla yaralarını kapatmaya çalışıp kurguladıkları oyunlarla dayağı örtbas etmeye çalışan görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
    Dilek YAMAN DEMİR

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri
    Haberler Yaşam 17 aylık bebeğe kreş görevlileri dehşeti yaşattı
        SON DAKİKA