İnsan sevdiğine terk edilse bile bunu yapmaz! Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesti indirimsiz 6 yıl hapis cezası aldı

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal ile tanışıp sevgili oldu. Sefer Bilal, iddiaya göre ilişkinin başında A.O.'ya hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı.
Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal peşini bırakmadı. Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'nin tekliflerini A.O. kabul etmedi. Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu.
YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDI
2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet A.O. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Sefer Bilal de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.