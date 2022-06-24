Altın dişli sahte savcı! Film gibi operasyon: Azerbaycan uyruklu Leman N. gazinoda yakalandı

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı. Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulan bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.