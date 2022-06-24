Altın dişli sahte savcı! Film gibi operasyon: Azerbaycan uyruklu Leman N. gazinoda yakalandı

Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığını anladı.
ALTIN DİŞİNDEN YAKALANDI
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Dolandırılan Perihan Ç.'den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen JASAT, altın dişli kadının peşine düştü.