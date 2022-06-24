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    • Yaşam
    • 24.06.2022 14:04
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    • 24.06.2022 14:04
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    Fatih'te 500 bin liralık soygun! Polis adım adım iz sürdü

    İstanbul Fatih'te bulunan bir eve giren hırsızlar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine başlatılan çalışma sonucunda yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

    Fatih’te 500 bin liralık soygun! Polis adım adım iz sürdü

    Fatih'te bir eve giren hırsızlar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parayı alıp kaçtı. İhbar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliler 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Fatih'te yaşayan Sultan Ö.'nün evi önceki gün hırsızların hedefi oldu. Sultan Ö.'nün dışarıya çıkmasının ardından hırsızlar eve girdi. Sultan Ö. kısa süre sonra dışardaki işlerini halledip evine döndüğünde tam 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını ile 50 euronun çalındığını fark etti.

    İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliler Zehra N. (25) ve Rezan D.'nin (28) kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen iki şüpheliden biri Esenyurt diğeri de Fatih'te yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evde arama yapan polis 400 bin lira değerinde altın ve bir miktar nakit para buldu. İki hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Fatih'te 500 bin liralık soygun! Polis adım adım iz sürdü
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