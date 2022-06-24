Bu pankartı gören yolunu değiştiriyor! Bursa'da navigasyonun soktuğu yolda pankartlı önlem

Bursa'dan Uludağ'a çıkacakları navigasyondaki harita uçurumlu ve eğimi fazla yola yönlendirince vatandaşlar yolun girişine pankart asarak sürücüleri uyarmaya başladı.
Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar navigasyona adres yazdıklarında ana yoldan değil de Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki kestirme yola yönlendiriliyor. Bu yolda eğim fazla ve keskin virajlarla dolu olunca çok sayıda araç kaza yapıyor ve yolda kalıyordu.
Çok sayıda araç sürücüsü bu yola girip kazan yapınca mahalleli de yolun başına şu uyarı yazısını astı: "Dikkat; navigasyona aldanıp Uludağ yoluna çıkış için bu yolu kullanmayın. Tehlikeli viraj ve yokuş"