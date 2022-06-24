Ankara Mamak'ta drift yapan otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü darbedip otomobili devirdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokakta meydana geldi.
İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir D.'yi, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.
Olayı ihbar eden çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmalarda Kadir D.'yi, babası Ahmet D.'yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç.'yi gözaltına aldı. Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D.'ye cezai işlem uygulandı.