Ankara Mamak'ta drift yapan otomobilin önünü kesen mahalleli sürücüyü darbedip otomobili devirdi

Olayı ihbar eden çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmalarda Kadir D.'yi, babası Ahmet D.'yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç.'yi gözaltına aldı. Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D.'ye cezai işlem uygulandı.