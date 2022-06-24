Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri! Annesiyle 3 saat önce konuştu ve...

Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30), Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) adını verdiği olmak üzere 3 kız babasıydı. Önceki akşam saat 21.00 sıralarında, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan annesi Keziban İçen fenalaştı.
Keziban İçen ile telefonla konuştu. Saat 22.00 sıralarında operasyona çıkan İçen, 24.00 sıralarında da şehit oldu. Sabah'a konuşan şehit babası İdris İçen, "Annesi ile konuştuktan sonra, 'ben göreve gidiyorum.
Hakkınızı helal edin. Telefonu kapatıyorum" demiş. Son sözleri bunlar oldu. 10 yıllık askerdi. 8 yıllık evliydi. Hayali yeni bir otomobil alıp kızlarını ve eşini gezdirmekti. Mesleğini severdi. Ailesine düşkündü" dedi.