Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri! Annesiyle 3 saat önce konuştu ve...

"O gün bana gülümsedin Fatih, sana doyamadım. Seni bırakmam dedin, bıraktın gittin. Sen o gece çok güzel yemek yedin, ben sana daha ne yemekler yapacaktım. Bizim ne güzel hayallerimiz vardı, bizi bıraktın gittin" diye ağladı.

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