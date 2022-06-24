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    • Yaşam
    • 24.06.2022 18:16
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    • 24.06.2022 18:16
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    İzmir Foça'da yürek yakan olay! Denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu

    İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için deniz girmek isteyen 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir Foça’da yürek yakan olay

    İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

    Olay, Foça ilçesine bağlı Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesinden arkadaşları ile birlikte denize Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Buruncu mevkiinden denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Soylu Kor, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Boğulan genci fark eden Sahil Güvenlik özel ekipleri hemen denize girerek, Soylu Kor'u iskeleye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir Foça'da yürek yakan olay! Denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu
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