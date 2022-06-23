Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı: Ekipler tek tek kontrol etti!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bugün saat 00:00 itibariyle kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimlere polis, jandarma ve zabıta ekipleri de destek verdi.
KURBANLIKLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Kurbanlık hayvanlarla yüklü kamyon ve tırlar tek tek kontrol edildi. Sürücülerden evrakları alan ekipler hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlara denetim yapıldığına dair evrak verildi. Belgelerini alan kurban satıcıları hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetim yapılan noktada ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Ahmet Yavuz Karaca, ''Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılı Kurban Hizmetleri tebliği gereği 24 Haziran itibarıyla kurbanlıkların İstanbul'a girişleri başladı. Biz burada neyi kontrol ediyoruz? Öncelikle hayvanlar geldikleri noktada küpeleri takılıp veteriner sağlık raporları hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu? Yüklenen hayvanlarla küpelerle, raporlardaki hayvanlar birbirini tutuyor mu? Bir de biliyorsunuz Trakya bölgemiz şap hastalığından dolayı 2010 yılından beri ari bölgemiz. Bu ariliği korumak için Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce gerekli testleri yapılmış hayvanlar Trakya'ya geçiş sertifikasıyla birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Hayvanlarla ilgili aksi bir durum olduğunda ki oldu. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 tane TIR'a işlem uyguladık.