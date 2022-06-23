Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı: Ekipler tek tek kontrol etti!

Tuzla Hayvan Borsası'nda karantinaya aldık. İstanbul'da geçen yıl kesilen hayvan sayımız 75 bin civarında büyük baş, 68 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda İstanbul için kurbanlık konusunda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlarını alırken şu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Valilikçe izinlendirilmiş yerlerden satın almalarını ve yine valilikçe izinlendirilmiş yerlerde hayvanlarını kestirmelerini istiyoruz. 75 bin büyük baş, 68 bin küçükbaş hayvanın birkaç gün içinde kesilmesini sağlamak çok zor. Satış ve kesim yerlerinde de arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Pazarlara giriş noktalarında da kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk halinde de gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bu sene Türk-Irk isminde bir mobil uygulamamız var. Bu uygulamayı indirerek satın almak istedikleri hayvanın küpe numarasını girerek, ırk, yaş, cinsiyet ve sahip bilgilerine de ulaşılabiliyor.'' dedi.