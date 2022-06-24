Kreşte dehşet anları! Akılalmaz ihmal: Dakikalarca sürdü

Kurum yetkililerinden şikâyetçi olan çift, oğlunun başına gelen bu olayı kurguladıkları mizansenle kendilerinden gizlemeye çalıştıklarını ve bu duruma 4 görevli olmasına rağmen diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti.



Hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi gereken küçüğü ise tedavi ettirmek yerine makyajla kapatmaya çalışıp kurguladıkları oyunlarla örtbas edilmeye çalışıldığını kaydeden genç çiftin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.