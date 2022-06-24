Kreşte dehşet anları! Akılalmaz ihmal: Dakikalarca sürdü

30 yaşındaki E.D ile M.D. islim çiftin Süleyman isimli bir erkek çocukları vardı. Çift çalıştıkları için 17 aylık çocuklarını, İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir kreşe kayıt ettirdi. Anne M.D, 16 Şubat günü sabah saatlerinde oğlunu kreşe bıraktı.
Kreş görevlileri, eğitim gören çocukların durumlarıyla ilgili mesajları ebeveynlerine günlük olarak gönderiyordu. O gün anne M.D'ye rutin olarak gönderilen mesaj gelmemişti. Kreşi arayarak bilgi isteyen genç kadın, kreş görevlilerden cevap alamadı.
Bir süre sonra bir görevli tarafından aranan genç kadın, 'Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz' cevabını aldı. Anne, oğlunun başına gelenleri duyduktan sonra eşini arayarak oğlunu görmeye gitti.
İddiaya göre küçük çocuk, kreşte başka bir çocuk tarafından saatlerde darp edilmiş fakat görevliler tarafından durum örtbas edilmişti.