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    Eski nişanlısını kezzapla tanınmaz hale getiren Er Sabit Türk adlı canin ifadesi pes dedirtti

    Er Sabit Türk, eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i kezzapla tanınmaz hale getirdi. İfadesi ise pes dedirtti: Erkekliğime laf etti. Öfkeme yenildim. Kelimeler ile yapamadığımı kezzapla yapmak istedim. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yürek yakan pişkinlik

    Konya Çumra'da sözleşmeli er Sabit Türk (26), ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) evine geldi. "Su sayacına bakacağım" deyip kapıyı açtırdı. Yüzüne kezzap attı. İfadesi ise pes dedirtti. Çumra'ya internette tanıştığı başka bir kadınla görüşmek için geldiğini söyleyen Türk, "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve yeniden barışalım dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı. Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. Merve'yi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" dedi. (Tolga YANIK)



    AYRILIK VAHŞETİ
    Isparta'da 2 aylık hamile Rabia Aydınlı (27), bir süre önce birlikte yaşadığı eşi Ayhan Yılmaz'ı (40) terk etti. Ailesinin evine gitti. Önceki gece eşinin kaldığı eve giden Yılmaz, barışmak istedi. Ancak Aydınlı, bu talebi reddedince tabancayla kurşun yağdırdı. Genç kadın, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil eşi arıyor.



    PARAMPARÇA!
    İstanbul Kasımpaşa'daki Tersane İstanbul projesinde çalışan iki işçi, önceki gün bağlı bulundukları çelik çatıdaki parçanın kopması sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Feci olayda 56 yaşındaki işçi İsak Erzi, hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan işçi Mustafa Özçelik (36) ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



        BORÇ ATEŞİ
        İstanbul Avcılar'da Doğuş D. ve Arda D. kırmızı ışıkta bekleyen korsan taksideki Oğuz Bora Tunç'a (46) pusu kurdu. Tabanca ile sırtından vurdu. Tunç, hayatını kaybetti. Daha sonra kaçan şüpheliler gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Doğuş D. ve Arda D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        BALIK FACİASI
        Ordu Korgan'da önceki akşam kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) ile arkadaşları Mehmet Güldür (18), mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Güldür'ün tedavisi ise sürüyor.



        DİREK ÖLÜM!
        Denizli Çivril'de akraba ziyaretine gelen Eren Işık (14), dün öğleden sonra arkadaşlarıyla beraber maç yapmak için mahalledeki halı sahaya gitti. Maç sırasında kale direği devrildi. Altında kalarak ağır yaralanan Eren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eren Işık, gözyaşlarıyla uğurlandı.



            TECAVÜZ CİNAYETİ
            İstanbul Eyüpsultan'da önceki akşam S.İ, eşi A.İ'ye A.K'nın 5 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini ve 1 ay önce yine taciz etmeye başladığını söyledi. Sinirlenen A.İ, A.K'yı karısının telefonundan mesaj atıp evlerine çağırdı. A.İ, mesaj sonrası eve gelen A.Ky'ı karısının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan A.K, can verdi. A.İ ise 'Namussuzluğun bedelidir' notunu bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, A.İ'nın yakalanması için çalışma başlattı. A.İ, eşine tecavüz eden A.K'yı eve çağırdı. Kurşun yağdırdı. Cesedin yanına "Namussuzluğun bedelidir" notunu bıraktı.



            86 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 86 milyon 675 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 252 bin 509'ar lira, 4 bilenler 2 bin 44'er lira, 3 bilenler 135'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            629 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 629 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 490'ar, 4+1 bilenler 505'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 31'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 12'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.



                ORTALIK KREŞTİ
                Skandal olayın adresi İzmir'in Bayraklı İlçesi'ydi. Bir anaokulu çalışanları, salı günü öğle saatlerinde kreşte eğitim gören 5 yaşındaki 3 çocuğun kaybolduğunu fark etti! Öğretmen ve diğer personeller, durumu ailelerden gizledi. Çocukları bulmak için tüm ilçenin altını üstüne getirdi! Kayıp çocuklar, 3 saatin sonunda okula 3 kilometre uzaklıktaki bir cadde üstünde bitkin halde bulunabildi! Durumu haber alan aileler ise karakola gitti. Anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B.'yi şikayet etti. Kaybolan çocuklardan A.S.'nin annesi Deniz Can Sunkur, "Bu çocuklar kötü niyetli birisinin eline geçebilirdi, trafik kazasına kurban gidebilirlerdi. Bu kadar sorumsuzluk olamaz, bize anında haber vermeleri gerekiyordu" diyerek isyan etti.



                KİTABINI YAZACAK
                Hollywood oyuncusu Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'le arasında devam eden hakaret davasını kaybetti. Mahkeme, Heard'in 8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Maddi olarak zor günler geçiren güzel oyuncu, tazminatı ödemek için kitap yazmaya karar verdi. Heard, kitapta Depp'in kendisine uyguladığı şiddeti anlatacak!



                SARARSICI KARAR
                Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020'de vahşeti yaşadı. Eskişehir'deki malikanelerinde soyuldu, işkenceye uğradı. Moldovalı hizmetçileri Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov tutuklandı. Şüphelileri eve getirdiği belirlenen Ilia Sacali de hakim karşısına çıktı. 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 firari aranıyor...



                    İLK GEMİ YOL ALDI
                    Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı kaynaklı "gıda krizinin" çözümü için başlattığı diplomatik girişimler olumlu sonuçlar vermeye başladı. "Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler, Moskova'da verimli bir toplantı yaptı. Görüşmelerin bitiminden birkaç saat sonra günlerdir Mariupol'de bekleyen Türk kuru yük gemisi "Azov Concord" limandan ayrıldı. Güvenli koridorun en kısa sürede açılacağı aktarıldı.



                    KAPIYA DAYINDI
                    Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Maçka'daki evine dadanan ayıdan usandı. Güvenlik kamerası taktırdı. 1 yılın sonunda amacına ulaştı: İşte bizim efendinin eşkali! Kış uykusundan uyanan ayılar, korku saçtı! Mağdurlar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da vardı. Prof. Dr. Kadıoğlu, Trabzon Maçka'daki evine dadanan ayıdan usandı. Geçen yıl evinin dört bir yanına güvenlik kamerası taktırdı. Kameralara ilk kez yakalanan 2 boz ayıyı görüntülemeyi başardı! Ayıya 'Meteor' adını veren Kadıoğlu, sosyal medyadan "Geçtiğimiz kış yayla evlerini kırıp döken ama benim köpek Dost'un hatırına bizim eve dokunmayan ayı efendinin eşkali bu. Sıra onunla çay içmeye geldi" paylaşımı yaptı.



                    DÜŞÜK CEZA!
                    Kocaeli'de Sedefnur Çağlar, sevgilisi A.A'nın 7. kattaki evinden düşüp komaya girdi. Günler sonra kendine geldi. İfade veremedi. Arkadaşına 15 yıl istenince ailesi isyan etti: Cinayete teşebbüsten yargılansın.

                    KÜRTÜN'DE RUS İHA'SI
                    Gümüşhane Kürtün'de köylüler ormanda hava aracına rastladı. Rus İHA'sı olduğu anlaşıldı.

                    5.9'DA BİN KİŞİ ÖLDÜ
                    Afganistan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. En az bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

                    HERKÜL'ÜN BAŞI BULUNDU
                    Ege'de 2 bin yıllık Roma batığı keşfedildi. Bulunan kesik baş heykelinin Herkül'e ait olduğu belirlendi.

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                    Kripto FETÖ’cü lobi kara propaganda yürütüyor
                    Haberler Yaşam Eski nişanlısını kezzapla tanınmaz hale getiren Er Sabit Türk adlı canin ifadesi pes dedirtti
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