Eski nişanlısını kezzapla tanınmaz hale getiren Er Sabit Türk adlı canin ifadesi pes dedirtti

Konya Çumra'da sözleşmeli er Sabit Türk (26), ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) evine geldi. "Su sayacına bakacağım" deyip kapıyı açtırdı. Yüzüne kezzap attı. İfadesi ise pes dedirtti. Çumra'ya internette tanıştığı başka bir kadınla görüşmek için geldiğini söyleyen Türk, "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve yeniden barışalım dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı. Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. Merve'yi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" dedi. (Tolga YANIK)
AYRILIK VAHŞETİ
Isparta'da 2 aylık hamile Rabia Aydınlı (27), bir süre önce birlikte yaşadığı eşi Ayhan Yılmaz'ı (40) terk etti. Ailesinin evine gitti. Önceki gece eşinin kaldığı eve giden Yılmaz, barışmak istedi. Ancak Aydınlı, bu talebi reddedince tabancayla kurşun yağdırdı. Genç kadın, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil eşi arıyor.
PARAMPARÇA!
İstanbul Kasımpaşa'daki Tersane İstanbul projesinde çalışan iki işçi, önceki gün bağlı bulundukları çelik çatıdaki parçanın kopması sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Feci olayda 56 yaşındaki işçi İsak Erzi, hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan işçi Mustafa Özçelik (36) ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.