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    • Yaşam
    • 23.06.2022 01:50
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    • 23.06.2022 01:50
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    Malatya'da korkunç infaz! Tüfekle kafasından vuruldu

    Malatya'da başından silahla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ekrem Kaya'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

    Malatya’da korkunç infaz! Tüfekle kafasından vuruldu

    Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel sokak içerisinde silahlı kavga anonsuna giden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



    Başından silahla vurularak öldürülen şahsın Ekrem Kaya olduğu tespit edilirken, çevrede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H. S.,H.A.'yı bir rezidansın son katında 2 adet pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.



    İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'ind e olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda şahsın vefat haberine alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen M.Y.A. ise polis ekiplerini arayarak teslim oldu.
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