Malatya’da korkunç infaz! Tüfekle kafasından vuruldu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel sokak içerisinde silahlı kavga anonsuna giden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.