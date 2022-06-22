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    • Yaşam
    • 22.06.2022 21:40
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    • 22.06.2022 21:40
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    Taksim Meydanı’nda ticari takside uyuşturucu madde çıktı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan “Yedi Tepe Huzur” uygulamasında Taksim Meydanı'nda durdurulan bir ticari takside uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticari taksi bağlanırken, şoför gözaltına alındı.

    Ticari takside uyuşturucu madde çıktı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

    Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan, Hilmi D. kontrolündeki 34 TAF 52 plakalı ticari takside metanfetamin olduğu iddia edilen uyuşturucu madde yakalandı. Taksi şoförü Hilmi D. gözaltına alınarak, Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken, ticari taksi ise bağlanarak trafikten men edildi.
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