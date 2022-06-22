Taksim Meydanı’nda ticari takside uyuşturucu madde çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.