Bir 'alo'yla servetini kaptırdı! Yüksek Mühendis Ceren Ataman teledolandırıcıların kurbanı oldu

Telefon dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı. Son kurban, Yüksek Mühendis Ceren Ataman'dı. Erde Mühendis İcra Kurulu Başkanı olan Ceren Ataman, kasım ayında dolandırıcıların ağına takıldı. "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı" yalanına inandı. 14 gün içinde 36 milyon TL değerinde 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro nakit parası ile yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı! Yaşadıklarını şöyle anlattı: 1 Kasım'da telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kendini Terörle Mücadele Şube'de (TEM) görevli polis olarak tanıttı. Polis kimliğini gönderdi. Bankadaki tüm paramı çekmemi istediler. F6, F7 ile başlayan seri no'lu paraların örgüt üyeleri tarafından değiştiğini bildirdiler. Çok değişik taktikler kullanarak beni tamamen kendilerine inandırdılar. Sarıyer Çayırbaşı'da 20 yaşlarında uzun ince yapılı, yüzü maskeli birisiyle buluştum. Paraları teslim ettim. Sonraki günlerde farklı şubelerden çektiğim parayı Tuzla'da Arapça konuşan bir şahsa, Fatih'te bir emlak ofisinin bulunduğu sokakta bir gence ve Bakırköy'de başka bir kişiye verdim. Durumu eşime anlattığımda bana dolandırıldığımı söyledi. Hepsinden şikayetçiyim.