6,5 aylık hamile eşini tüfekle katleden Ali Rıza Yüzer'e ödül gibi ceza!

Konya Çumra'da çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (37), 1.5 yıl önce 3 çocuğunun annesi ve 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), tüfekle öldürdü. Cinayeti eşi "Oğlum ve karnındaki bebek senden değil" dediği için işlediğini iddia etti. Anne karnında ölen cenine yapılan DNA testinde ise Ali Rıza Yüzer, yüzde 99 babası çıktı. Yerel mahkeme de iyi hal uyguladığı sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise kararı bozarak yeniden yaptığı yargılamada, Ali Rıza Yüzer'e, "Haksız tahrik" indirimi de uygulayarak cezasını müebbet hapisten 23 yıla indirdi.
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR
Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Kadının olayın öncesinde sanığa, 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' deyip demediğine dair tanık bulunmaması nedeniyle sanığın savunmasının aksinin ispatının mümkün olmadığı belirtildi. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince asgari oranda indirim yapılması gerektiği açıklandı.
Sadife Yüzer, skandal kararla bir kez daha öldü.